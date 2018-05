Sabato sera tragico: 18enne muore in uno schianto tra due auto

Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente tra due auto accaduto sabato sera poco prima delle 22 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, in provincia di Treviso.

Come riferisce Treviso Today nello scontro sono state ferite altre 4 persone.

I pompieri accorsi con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso insieme al personale del suem 118 i quattro occupanti della Volkswagen Polo, e l'autista della Seat Altea. Nonostante i soccorsi, la giovane ragazza di Riese Pio X, appena maggiorenne è stata dichiarata morta dal personale medico.

Tutti i feriti sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale dalle ambulanze intervenute. La polizia stradale di Conegliano ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.

Sempre nel Trevigiano un 58enne è morto nello schianto frontale tra due motociclette. Walter Simeoni, residente nella frazione di Vallà a Riese Pio X, stava tornando dall'Adunata degli Alpini in corso a Trento.

Sotto shock in queste ore gli alpini della sezione di Riese Pio X, che avevano pranzato fino a ieri con Simeoni e raccontano come il cinquantottenne avesse deciso di aspettare che smettesse di piovere prima di rimettersi in viaggio verso casa. Una precauzione che purtroppo è servita a poco visto che in una delle curve più insidiose della Valsugana, i due centauri si sono scontrati frontalmente pochi minuti dopo