Incidente mortale in tangenziale a Torino, scontro tra auto e furgone

Incidente mortale oggi in tangenziale a Torino. Lo schianto intorno alle 12 ai confini tra Orbassano e Rivoli, in direzione sud Savona-Piacenza. Nulla da fare per Loris Cozza, 56 anni, residente a Torino, morto per le gravi ferite riportate.

Il 56enne - riferisce TorinoToday - era alla guida di un Fiat Ducato quando, per cause ancora al vaglio della polizia stradale della sottesezione di corso Giambone di Torino, è entrato in collisione con una Fiat Punto, prima di schiantarsi contro lo spartitraffico in cemento.

Il 56enne è stato colto da malore ma non è ancora chiaro se abbia avuto il malore prima o dopo il tamponamento: è stato trasportato d'urgenza al Cto di Torino, dove è morto non appena ha raggiunto il pronto soccorso di via Zuretti.

Gli agenti della Polstrada lo hanno trovato senza le cinture di sicurezza.

A seguito dell'impatto, il conducente della Punto, un ragazzo di 27 anni residente a Chieri, è stato portato in ambulanza al vicino ospedale di Rivoli.