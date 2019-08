Tragico incidente sulla statale: tir contro auto, morto uno studente di 29 anni

Incidente mortale sabato sera sulla statale 372 Telesina, nel Casertano. A perdere la vita uno studente di 29 anni, Fabio Marra, di Piedimonte Matese.

Il ragazzo, a bordo di una Fiat Punto, stava percorrendo l'arteria quando è stato improvvisamente travolto da un Tir carico di pesce che viaggiava nella direzione opposta. In seguito all'impatto la vettura è finita nella scarpata laterale che costeggia la strada.

Incidente nel Casertano, il 29enne morto sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è praticamente morto sul colpo. Per estrarre il suo corpo rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore.

La dinamica, forse un colpo di sonno dell'autista del camion

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto. Il ragazzo aveva appena fatto rifornimento di carburante in una stazione di servizio e si apprestava ad incontrare alcuni amici. Il conducente del Tir è rimasto illeso ed è stato sentito anche dagli agenti della Polstrada che sono giunti sul posto insieme ai carabinieri. Non è escluso che il guidatore del container-frigo possa avere avuto un colpo di sonno perdendo così il controllo del mezzo. Indagini sono in corso sulla base dei rilievi eseguiti sul posto.

Chi era la vittima

Fabio Marra, molto conosciuto in zona, frequentava anche la comunità parrocchiale del suo Comune. La salma del giovane è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta per gli esami del caso. Al momento non risultano provvedimenti a carico del conducente del mezzo pesante da parte dell'autorità giudiziaria.