Zio e nipoti in auto contro un tir, terribile incidente sulla Telesina: due morti

Drammatico incidente stradale nella notte lungo la statale 372 Telesina all'altezza dello svincolo per Campobasso, nel territorio di Torrecuso, a Benevento: due persone sono morte e una terza è in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale Rummo di Benevento. Le vittime e la persona ferita sono tutti originari di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Incidente sulla Telesina a Benevento: due morti e una ragazza grave

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, a bordo di una Mercedes viaggiavano un 49enne con i due nipoti, un 15enne e una 20enne. I tre erano diretti a Grottaminarda, quando hanno incrociato un tir che procedeva nella direzione opposta e trasportava derrate alimentari. Lo scontro è stato frontale, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto le due persone a bordo dell'auto, il 49enne e il ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita. Per zio e nipote i soccorsi sono stati inutili, mentre la ragazza ventenne è stata prima rianimata sul posto dai sanitari della Croce Rossa e poi trasportata in ospedale a Benevento.

La Mercedes è stata sbalzata per diversi metri e si è accartocciata al punto che, per estrarre gli occupanti, i vigili del fuoco intervenuti hanno lavorato per diverse ore. Alla guida del tir, di proprietà di una ditta di Cerignola, c'era un uomo originario di Bari che è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per qualche escoriazione e lì si trova sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le volanti della polizia e la polizia stradale che dovrà far luce sulla dinamica dell'incidente. La Telesina è rimasta bloccata per circa 4 ore, per consentire alla polizia di eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati sequestrati.