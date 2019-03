Tir sfonda il guardrail del cavalcavia e rimane sospeso nel vuoto

Attimi di paura sulla strada statale 16, nei pressi di Monopoli (Bari). Un autoarticolato che stava attraversando un cavalcavia è finito, per cause ancora da accertare, contro il guardrail all'altezza dell'uscita per Monopoli, sfondandolo. La corsa del tir si è arrestata prima che finisse sulla strada sottostante - la Provinciale che collega Castellana e Monopoli - e una parte del mezzo è rimasta sospesa nel vuoto.

Monopoli, tir fuori si strada rimane in bilico nel vuoto

Sul posto sono intervenute polizia stradale e ambulanze del 118 per prestare soccorso all'autista del mezzo, che non sembrerebbe aver riportato ferite. Il conducente dunque se l’è cavata solo con un enorme spavento.

Pesanti disagi, invece, per gli automobilisti, visto che il tratto della SS16 è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di spostamento del mezzo pesante, creando così lunghe code di mezzi. Traffico sospeso anche sulla strada provinciale sottostante.