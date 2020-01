Tragedia all'alba, scontro frontale tra Panda e bus Cotral: morti due ragazzi

Tragedia all'alba alle porte di Roma. Due giovani, di 19 e 21 anni sono morti in seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle cinque di mattina su via Tiburtina, a Tivoli, nei pressi del centro commerciale Le Palme. A scontrarsi un bus Cotral e una Panda. Nulla da fare per i due occupanti dell'auto, entrambi giovanissimi.

Incidente a Tivoli, auto si scontra contro un bus Cotral: la dinamica

I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dei due ragazzi dalle lamiere. Secondo le prime informazioni, l'utilitaria proveniva da Roma: l'impatto frontale con il bus non ha lasciato scampo ai due giovani. La loro auto è stata praticamente distrutta dalla violenza dell'urto. Fine corsa contro il marciapiede per il pullman, a bordo del quale nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri

Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. In quel momento l'asfalto, sul punto dell'incidente, risultava bagnato per la pioggia caduta nelle ore precedenti.