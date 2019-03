Incidente tra auto e camion: morta una donna, ferito il figlio di 14 anni

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 marzo sulla strada statale 73 all'altezza del Torrino, nella zona di Arezzo. Intorno alle 15.30 un'automobile ed un camion si sono scontrati e ad avere la peggio è stata Maria Vicenta Lliso Sanmartin 49 anni al volante del veicolo sul quale stava viaggiando insieme al figlio di 14 anni.

Incidente al Torrino, Arezzo: morta una donna di 49 anni

L'incidente è avvenuto 200 metri dopo lo svincolo per Poti in direzione Palazzo del Pero. A scontrarsi una bisarca e una Renault Talisman. La donna è deceduta sul colpo mentre il passeggero ha riportato un trauma addominale ed è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze.

Illeso il conducente dell'autoarticolato che ha rifiutato il trasferimento in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Insieme a loro anche una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo con due mezzi Apd e una autogrù oltre a sette unità per provvedere al recupero del camion. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia locale per far defluire il traffico e provvedere ai rilievi. La donna e il figlio sono entrambi residenti a Perugia.