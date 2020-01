Incidente per Uccio De Santis: "Ringrazio il Signore che mi vuole ancora vivo"

Schianto in auto per Uccio De Santis. Il popolare comico pugliese è stato coinvolto in un incidente avvenuto ieri sulla provinciale che collega Bari a Bitritto, nei pressi dello stadio San Nicola.

In seguito all'impatto, una delle due auto (si tratterebbe di quella condotta da De Santis) si è ribaltata. Il comico è stato trasportato in ospedale. Ferito anche il conducente dell'altra vettura. De Santis era diretto a Vasto per il Capodanno, ma nel corso della serata avrebbe fatto tappa anche a Trani.

Incidente stradale per Uccio De Santis, il post dal letto d'ospedale

Il comico ha poi rassicurato i suoi fan con un post su facebook. "In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio" scrive De Santis. "Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere... ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita... ringrazio tutti voi che mi volete bene.. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte...".