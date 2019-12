Auto finisce sul tetto di una casa, lo stupore dei pompieri: "Situazione insolita"

Momenti di paura nella notte per un automobilista di Varese che ha perso il controllo della vettura su cui stava viaggiando ed è finito fuori strada, atterrando dopo un volo di diversi metri sul tetto di un edificio.

Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento dell'autopompa e dell'autogru. Chi era alla guida è uscito miracolosamente illeso dalla vettura, anche se è stato accompagnato in ospedale per precauzione.

Fortunatamente le condizioni del conducente del veicolo, un uomo di 38 anni, non sono gravi: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche soccorsi del 118.

Le incredibili immagini del recupero dell'auto sono state pubblicate su Twitter dei Vigili del Fuoco: “Situazione insolita stanotte per i #vigilidelfuoco di #Varese: recuperare un'automobile sul tetto di un edificio non capita mai! C’era finita precipitando dalla strada sovrastante”.