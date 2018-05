Si schianta in auto contro un muro: Roberto muore a 19 anni, grave la fidanzata

Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto a Velletri (Roma) dopo uno tragico incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Vecchia di Napoli. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 insieme alla fidanzata di 16 anni.

Lo schianto su un tratto in discesa: per cause ancora in corso di accertamento, il 19enne all'altezza di una curva, forse per la forte velocità, ha perso il controllo della vettura coinvolgendo un'Audi A4 che procedeva in senso opposto, urtandola su un fianco.

Il giovane ha perso il controllo della sua 500: l’auto ha colpito un albero per poi finire la corsa contro un muro. Nell'impatto Roberto Caprara è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre la ragazza di 16 anni è rimasta intrappolata in macchina.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso. La giovane, estratta dalle lamiere dal Vigili del Fuoco, è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso. La giovane è in prognosi riservata in gravi condizioni. Il conducente dall'Audi, un 4enne, come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

La notizia su RomaToday