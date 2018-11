Tragedia sul lavoro: cadono dal cestello della gru, morti due operai

E' di due morti il bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in via Galeso al quartiere Tamburi di Taranto. Un cestello semovente di quelli che vengono utilizzati nei cantieri per le ristrutturazioni, si sarebbe ribaltato e i due operai che si trovavano sulla struttura sono morti quasi sul colpo. Sul posto la Polizia di Stato e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dei due operai.

I due operai - stando alle prime notizie - erano impegnati nel rifacimento di una facciata di una palazzina. Secondo l'Agi e vittime sarebbero padre e figlio, ma per ora non c'è nessuna notizia ufficiale sull'identità dei due operai.

Sul posto anche i funzionari dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) e dell'Asl, che dovranno accertare il rispetto delle norme di sicurezza.

Cisl: "Tragedia che ci lascia sgomenti"

''Il drammatico incidente mortale in un cantiere di Taranto, costato la vita a due operai edili, allunga ulteriormente la scia di sangue in edilizia, che si conferma così uno dei settori con il più alto indice di infortuni, spesso mortali. Anche quella odierna è una tragedia inaccettabile e che ci lascia sgomenti, resa più drammatica dalla circostanza che i due operai sono padre e figlio''. Lo ha dichiarato Stefano Macale, segretario nazionale della Filca-Cisl.