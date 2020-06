Scooter contro lampione: morta una 14enne, recitò nella fiction Rai 'Di padre in figlia'

Lo scooter esce di strada e si schianta contro un lampione dell'illuminazione elettrica. E' successo nella tarda serata di sabato, poco dopo le 23.30 a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. In sella alla Vespa due ragazzi, un 16enne di Valdobbiadene, A.S.A., ed una ragazza 14enne di Maser, entrambi violentemente sbalzati dal mezzo. La giovane, Vittoria De Paoli, studentessa di Maser, è stata soccorsa da infermieri e medici del Suem 118 ma è morta poco dopo il ricovero in ospedale a Conegliano, verso l'1.10 circa: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. Il ragazzo che si trovava alla guida versa in condizioni gravissime al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per le indagini del caso e i rilievi di legge, intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

Come riporta TrevisoToday, il mezzo, in base a quanto è stato accertato dai militari, stava percorrendo via Rialto, in direzione di via Calnova: all'incrocio con via Borgata Grotta il 16enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Vespa che è uscita di strada andando a schiantarsi contro un lampione. La 14enne, studentessa del "Levi", era stata accompagnata da uno dei genitori, alcune ore prima, ad una festa, con degli amici: resta per ora un mistero il motivo per cui si trovasse a bordo della Vespa con il 16enne.

Vittoria De Paoli aveva recitato, nel 2016, nella fiction Rai "Di padre in figlia", girata nel bassanese e che vedeva nel cast Cristiana Capotondi (insieme nella foto qui sopra), Alessio Boni e Stefania Rocca. Lascia il padre Moreno, bancario presso la filiale di Intesa San Paolo di Borso del Grappa, la madre Paola, titolare di un salone di parrucchiera, e le sorelle gemelle Rebecca e Carolina, 22 anni. La comunità di Maser (la giovane viveva a Crespignaga con la famiglia) si è subito stretta attorno alla famiglia di Vittoria con il sindaco Claudio Benedos che ha immediatamente inviato un messaggio di cordoglio a nome della cittadinanza.

In basso, Vittoria De Paoli con l'attrice Cristiana Capotondi