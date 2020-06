Incidente Zanardi, si indaga sulla gara. Il sindaco di Pienza: ''Non ci era stata comunicata''

I carabinieri di Siena stanno indagando sulla dinamica che ha portato al gravissimo incidente in cui è rimasto ferito l'ex pilota Max Zanardi, finito contro un camion in transito durante una gara. Gli agenti hanno interrogato gli organizzatori della staffetta 'Obiettivo 3', la manifestazione a cui aveva preso parte Zanardi.

Nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Siena il maggiore Roberto Vergato, comandante della compagnia di Montepulciano, che conduce le indagini, e il sostituto procuratore Serena Minicucci hanno ascoltato due persone legate alla manifestazione ideata dallo stesso Zanardi.

Incidente Zanardi, interrogati gli organizzatori

I due sono stati sentiti come "persone informate dei fatti" e non come indagati. Al momento l'unico indagato è il 44enne senese autista del tir contro cui ha violentemente urtato la testa Zanardi con la sua hanbike. "E' un atto dovuto", ha spiegato il procuratore Salvatore Vitello. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, la testimonianza degli organizzatori di 'Obiettivo 3' è servita agli investigatori a ricostruire "la cornice" entro la quale si è svolgeva la manifestazione, precisando le modalità delle autorizzazioni richieste, così come sono state rivolte domande sui permessi eventualmente inoltrati ed ottenuti dai Comuni per il passaggio della staffetta. Il magistrato intende capire in particolare come mai durante la staffetta dei corridori disabili ad un certo punto la carovana di 'Obiettivo 3' abbia incontrato sulla sua strada un tir in transito.

Incidente Zanardi, il sindaco di Pienza: ''Gara non ci era stata comunicata''

''Non avevamo comunicazioni di gare o manifestazioni'' e il Comune era stato "informato solo di un saluto istituzionale". Lo ha detto il sindaco di Pienza Manolo Garosi a Radio Siena Tv, riferendosi all'incidente che ha coinvolto ieri Alex Zanardi sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. ''Noi non abbiamo avuto comunicazioni di gare di alcun tipo o di manifestazioni'', spiega Garosi. ''Il Comune era informato solo di un saluto istituzionale ai giardini Dante Alighieri. C'è una indagine in corso, valuterà chi di competenza''.