Con l'auto in un canale: morta una ventenne, grave l'amica al volante

Una ragazza ha perso la vita e un’altra, un'amica sua coetanea, è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente Tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Latina.

Come ricostruisce Latina Today per cause che sono ancora al vaglio dei Carabinieri intorno alle 3.30 l’auto su cui viaggiavano le due ragazze, una Lancia Y, è improvvisamente uscita fuori strada all’altezza di un ponticello ed è finita in un canale pieno d’acqua che costeggia la carreggiata dopo aver divelto la balaustra.

Latina, morta una ragazza non ancora ventenne

Una delle due giovani, una 20enne di Latina che era al volante della vettura, è riuscita a mettersi in salvo. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale Goretti.

L’altra ragazza, M. B. di Latina ma residente a Pontina, 20 anni ancora da compiere, è stata estratta dai vigili del fuoco; per lei purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Giunti sul luogo dell’incidente con la squadra di Latina, l’autogru ed un gommone, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nelle complicate operazioni di recupero dell’auto.

Notte tragica anche sulle strade dell'Alta Padovana: due persone sono morte e sei sono rimaste ferite (di cui quattro in gravi condizioni) in due incidenti.

Niente da fare per Ion U., rumeno di 29 anni residente a Villa del Conte al volante di una Bmw serie 3, deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Gravemente ferito, invece, un 60enne di Borgoricco al volante dell'altra vettura, una Volkswagen Passat.

A Cittadella, in località Santa Croce Bigolina: ha invece perso la vita Giacomo Dalla Rosa, 18enne di Tezze sul Brenta, è morto sul colpo dopo che l'Audi A3 su cui viaggiava ha perso il controllo ed è uscita di strada.

Non si ferma la scia di gravi incidenti stradali nella Capitale. Nella notte ancora sangue nella zona del X municipio e ancora un centauro la vittima. Stavolta a perdere la vita è un 36enne originario di Ardea. All'una l'uomo, a bordo del suo scooter Piaggio Beverly, ha perso il controllo del mezzo, finendo sbalzato sulla corsia opposta dove sopraggiungeva una Jeep Cherokee il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto.

Incidenti stradali, a Roma 5 morti in una settimana

Il 36enne è morto praticamente sul colpo. Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa per i rilievi fino all'alba di sabato. In ausilio anche pattuglie del X gruppo Mare. Decisivi i rilievi per capire l'effettiva dinamica dell'incidente.

Nel territorio del X municipio nell'ultimo è questo il terzo incidente mortale. Il 6 maggio sull'Ostiense è morta Elena Aubry, la 17enne deceduta a seguito di una caduta provocata dall'asfalto disconnesso. Stessa sorte un mese dopo (una settimana fa) per Noemi Carrozza, campionessa italiana di nuoto sincronizzato. Ed i motociclisti si confermano la categoria più esposta ai pericoli della strada: solo ieri raccontavamo infatti dell'incidente in cui hanno perso la vita lo chef stellato Alessandro Narducci e la collega Giulia Puleio.