C’è un minorenne indagato per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose: è un 17enne dell’anconetano. Ma la Procura per i Minori delle Marche non esclude che, ad agire con bombolette spray al peperoncino, possano essere state più persone. Dunque potrebbe essere stata una baby gang a creare il panico all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Lo conferma il Procuratore Capo per i Minori Giovanna Lebboroni per cui "non è escluso il coinvolgimento di più persone anche se, al momento, non ci sono evidenze".

Questo spiegherebbe anche quello che lo stesso numero 1 della Procura Minorile ha definito "uno spargimento molto diffuso, nel senso che si è avvertito molto sia in altezza che in larghezza ed è un dato oggettivo da non sottovalutare". La stessa Lebboroni ha poi anche sottolineato come "in questo caso, l’iscrizione nel registro degli indagati sia un atto dovuto, a sua garanzia, perché chiamato in causa in modo assolutamente generico da 3 giovani, ascoltate come persone informate dei fatti".

Di contro la Procura ordinaria, guidata dal Procuratore capo Monica Garulli, ha spiegato come ci siano 7 persone indagate per omicidio colposo aggravato: 4 proprietari dell’immobile e 3 soci del locale, tra i quali l'amministratore. E’ quanto emerso nella conferenza stampa congiunta delle 2 Procure anconetane, a cui hanno partecipato anche il pm titolare dell’indagine Paolo Gubinelli e il comandante provinciale dei Carabinieri Cristian Carrozza, che ha richiamato alla collaborazione dei cittadini, soprattutto dei ragazzi presenti la sera della strage e dei genitori: "Aiutateci a fare chiarezza e venite da noi se doveste essere in possesso di informazioni utili".

"Intorno alle 00,30 circa, alcuni avventori del locale hanno avvertito bruciori agli occhi e difficoltà respiratorie per cui c’è stata una comprensibile reazione di panico diffusa tra la folla - ha detto la Garulli - I movimenti scomposti della folla hanno portato alcuni giovani ad essere travolti, riportando lesioni e, in 6 casi, schiacciamenti mortali".

