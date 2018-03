Lascia paziente con l'influenza per soccorrere uno più grave, infermiera presa a calci

Brutale aggressione in ospedale a Partinico (Palermo). A farne le spese un'infermiera, la cui unica 'colpa' - secondo una prima ricostruzione dei fatti - è stata solo quella di prendersi cura di un paziente arrivato in ospedale in gravi condizioni. Ad aggredirla, riferisce PalermoToday, un giovane di 22 anni a cui poco prima era stata diagnosticata una sindrome influenzale.

Il 22enne, spazientito dall'attesa (peraltro breve) ha minacciato e poi colpito con due calci un'infermiera che si era recata dall'altro paziente per confortarlo ed assisterlo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna è stata colpita con due calci alla spalla e al petto. Solo l'immediato intervento del personale di vigilanza ha scongiurato il peggio. In ospedale sono poi intervenute le forze dell'ordine, mentre l'infermiera è stata immediatamente soccorsa e sottoposta ad esami diagnostici.

Il 22enne è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri: l’accusa è di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Si tratta di un volto noto alle forze dell’ordine.

Emergenza sicurezza: "Meglio disoccupati che lavorare al pronto soccorso"

Alla luce dell’accaduto fa riflettere il contenuto di una mozione presentata nelle scorse ore dai 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana: "I bandi fatti dai direttori delle Asp - ha detto Francesco Cappello, deputato regionale siciliano del Movimento 5 Stelle - rimangono sistematicamente inevasi perché i Pronto soccorso in questo momento sono dei posti assolutamente inospitali dove i medici e gli infermieri subiscono anche moltissime aggressioni. Per questo si preferisce talvolta restare disoccupati piuttosto che prestare servizio".

Aggressione a Partinico, l'azienda sanitaria: "Inaccettabile clima di ostilità”

"Solidarietà, appoggio e sostegno all’infermiera colpita brutalmente e ferma condanna della vile aggressione". Sono le dure parole della direzione aziendale dell’Asp di Palermo dopo l’episodio di violenza al pronto soccorso.