Influenza, il virus dribbla i vaccini: mai tanti contagi da un decennio

"Ho fatto il vaccino ma ho preso l'influenza". In tanti italiani si chiedono come sia possibile e anche gli ultimi dati confermano quello che già è chiaro da diverse settimane: quest'anno è stata un'influenza record e dall'Isituto superiore della sanità arriva una prima spiegazione.

"La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa, superiore anche alla pandemia del 2009/10 e paragonabile solo alla stagione 2004/05". Così Antonino Bella del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss e curatore del bollettino Influnet. Quasi 4 milioni gli italiani messi a letto dal virus.

"Il contagio è particolarmente aggressivo perchè circola molto il ceppo B non contenuto nel vaccino trivalente. E' quindi coperto solo chi ha fatto il quadrivalente e questo varia da regione a regione".

Influenza: nell'ultima settimana 832mila casi, tanti i bambini

La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a circa 30,8casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 15,9. L'incidenza nei giovani adulti è pari a 13,8 e negli anziani a 7,8 casi per mille assistiti.