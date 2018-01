Anziani coniugi si separano per intascare l'assegno sociale Inps: denunciati

Una coppia sposata da anni che si era separata al solo fine di riscuotere degli assegni sociali Inps, ma in realtà continuava a condividere una normale vita familiare. Parenti che continuavano ad intascare i contributi concessi a persone ormai decedute. Una badante brasiliana tornava a vivere in Sudamerica che però aveva tenuto la residenza qui e si faceva accreditare l'indennità su un conto corrente italiano.

Assegni sociali per gli anziani, così l'Inps veniva truffata

Sono alcuni dei casi scoperti dagli agenti della Guardia di Finanza di Treviso, che ha passato al setaccio oltre mille posizioni di beneficiari di assegni sociali per scoprire chi non era in regola. Il più curioso proprio quello di "separati in casa", una anziana coppia trevigiana.

Quattordici persone (marito e moglie e dodici stranieri) sono stati segnalate all'Autorità giudiziaria per illecita percezione di erogazioni pubbliche per un totale di mezzo milione di euro.

Truffa all'Inps, le indagini della Guardia di finanza

Le indagini della Guardia di finanza sono state condotte, tramite mirate indagini bancarie, individuando i percettori senza titolo della speciale prestazione assistenziale erogata dall'Inps ai cittadini anziani con più di 65 anni d'età i condizioni economiche particolarmente disagiate.

La contribuzione sociale, prevista dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995, è concessa anche agli stranieri, a condizione che abbiano residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Le investigazioni dei finanzieri hanno disvelato sia casi di truffa aggravata ai danni dello Stato, sia condotte meno gravi di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

La notizia su TrevisoToday