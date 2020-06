Brutta sorpresa al supermercato: insetti nel pane, denunciato il titolare

Il direttore di un supermercato di Bologna, punto vendita di un'azienda multinazionale, è stato denunciato dai carabinieri dei Nas dopo che i militare hanno fatto una scoperta sconcertante: nel negozio veniva venduto all'ignara clientela, del pane con 'sorpresa', cioè con esemplari di "Silvano dentellato", un piccolo insetto originario delle regioni calde, temperate e tropicali, appartenente alla specie "Oryzaephilus surinamensis".

Bologna, insetti nel pane del supermercato: denunciato il titolare

Gli insetti, rinvenuti all'interno delle noci, erano "adulti, vivi e vitali" e sono stati analizzati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna - sezione di Bologna. Il direttore del punto vendita, che ha sede a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, è stato denunciato in base all'articolo 5 della Legge 283 del 30 aprile 1962: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione".