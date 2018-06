Insulti omofobi all'insegnante, sospesa un'intera classe di scuola superiore

Un'intera classe di un istituto superiore di Imola è stata sospesa per insulti omofobi a un professore. Gli attacchi erano emersi quando un amico dell'insegnante, anche lui omosessuale, ha scritto una lettera al sito gaynews.it, diretta da Franco Grillini, per denunciare la situazione: sulla lavagna venivano scritte frasi offensive "con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia. E, questo, per il solo fatto che siamo amici e spesso usciamo insieme per Imola".

Secondo la lettera dell'amico del professore, la preside inizialmente non avrebbe preso alcun provvedimento. Anzi, avrebbe anche "oscurato" la nota scritta dal docente sul registrato elettronico perché conteneva termini inappropriati. L'avvocato del professore, Cathy La Torre, ha spiegato al Resto del Carlino:

"Nella nota sul registro, il docente ha descritto, senza usare termini volgari, quanto è avvenuto, ma la dirigente lo ha invitato a ‘modificare la nota scrivendo l’insegnante ha ricevuto offese ingiuriose’. Di fatto così cancellando il movente omofobo. Perché è questa l’omofobia: essere discriminati, offesi, bullizzati, in ragione della proprio omosessualità. L’insegnante non si è piegato e ha ripristinato la nota con le esatte parole"

"È tutto l'anno - ha spiegato l'amico del docente - che si ripetono questi episodi. Sono sconcertato per la censura e il totale silenzio della dirigente in merito a questi fatti di omofobia, che mi riguardano in prima persona visto che nella sua scuola sono stato diffamato verbalmente e per iscritto. Personalmente presenterò a giorni querela per diffamazione nei riguardi di questi quattro alunni. Per quanto riguarda il mio amico insegnante anche lui ha intrapreso il percorso legale".

L'intera classe è stata sospesa perchè "reticente" all'identificare i responsabili. Alla fine sono stati individuati quattro ragazzi e per loro è stata decisa una sospensione tra i 7 e i 14 giorni e dovranno fare lavori socialmente utili. La dirigente però ora invita ad abbassare i toni sulla vicenda, ricordando come i protagonisti siano ancora minorenni e la città sia in campagna elettorale. Gli alunni, ha aggiunto la preside, "penso che abbiano capito il messaggio. Non so se con l’insegnante si sono scusati tutti, ma di certo i genitori hanno capito".