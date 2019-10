Offende la Polizia su Facebook: denunciato per vilipendio

Le offese alle forze di polizia postate su Facebook possono far scattare una denuncia per "vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate". È quanto accaduto a un residente dell'Agro nocerino Sarnese che si è visto recapitare a casa un atto giudiziario.

I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore infatti, dopo una indagine sono riusciti ad individuare l'autore di commenti offensivi pubblicati sul noto social network al di sotto di un articolo della testata giornalistica "Rta Live".

Come spiega SalernoToday i militari hanno identificato il soggetto quale autore di un commento contenente epiteti volgari indirizzati alla redazione del gionale e alle forze di polizia.

Il tutto in riferimento ad un articolo in merito alla manifestazione di volontà dell’Amministrazione Comunale di acquisire e destinare a scopi sociali, beni immobili confiscati ad ex esponente della nuova Camorra organizzata.

Ora l'uomo è finito nei guai.