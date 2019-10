Tragedia sui binari: donna investita e uccisa da un treno ad alta velocità

Una giovane donna di circa 35 anni è morta dopo essere stata investita da un treno ad alta velocità sulla linea Bologna-Verona. L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di San Giovanni in Persiceto: per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Donna investita da un treno a San Giovanni in Persiceto: circolazione interrotta

Dalle 9 di oggi, venerdì 18 ottobre, a causa dell'investimento è stata interrotta la circolazione ferroviaria fra San Giovanni in Persiceto e Tavernelle.Sul posto sono giunti la scientifica del commissariato di polizia locale e la Polfer, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, né che si sia trattato di un incidente, né il suicidio.

Rfi fa sapere che il traffico sulla linea dell'alta velocità la Verona-Bologna, sospeso per consentire i rilievi, è ripreso poco dopo le ore 12. In seguito all'investimento mortale alcuni treni erano stati infatti deviati su altre linee e si sono verificati ritardi, mentre altri convogli sono stati parzialmente cancellati, con l'istituzione di un servizio di bus sostitutivi tra Bologna e Crevalcore.