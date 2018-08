Famiglia investita dal treno, morti due bimbi: attraversavano i binari per andare al mare

Due ragazzini sono morti travolti da un treno a Brancaleone, provincia di Reggio Calabria, e una donna versa in gravi condizioni. Si tratterebbe di una famiglia che stava attraversando i binari lungo la linea jonica in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri, ma non è ancora accertata ufficialmente la dinamica dell'incidente.

La madre dei due ragazzi è stata portata via con l'elisoccorso e ora si trova ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Due squadre dei Vigili del fuoco sono sul luogo per portare soccorso. Sul treno fermo sono ancora presenti i passeggeri.

Come spiega l'agenzia Ansa i due bambini, un maschio ed una femmina, avevano 12 e 6 anni. La madre, di 49 anni, é stata portata negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono molto gravi.

Secondo il quotidiano locale Telemia le vittime sarebbero i due figli della donna compagna di un noto commerciante di Brancaleone.

Secondo il sito Strettoweb.com la donna sarebbe originaria del nord Italia e si trovava a Brancaleone insieme ai figli per trascorrere un periodo di villeggiatura.

Tutta la costa calabrese jonica è “cordonata” da rotaie, che in molti punti scorrono proprio adiacenti al litorale: è possibile che i tre abbiano scelto di raggiungere la spiaggia col percorso più breve in linea d’aria, anziché adoperare un sottopasso o un passaggio a livello.