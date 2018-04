Investito da un treno in stazione, il corpo sbalzato dal convoglio travolge un passante

Tragedia a Ladispoli venerdì sera quando un giovane di 26 anni è morto travolto da un treno intercity. La vittima, un ragazzo di origine indiana, insieme ad altri 2 amici - un ragazzo e una ragazza - invece di usare il sottopassaggio ha deciso di attraversare i binari. I due amici sono riusciti nell'attraversamento, per lui invece fatale l'arrivo del treno, un Intercity proveniente da Pisa e diretto verso Sud.

Come riferisce Roma Today nell'incidente è rimasto ferito anche un uomo che aspettava un treno regionale sulla banchina, colpito dal corpo del ragazzo sbalzato dall'impatto. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i soccorritori della Croce rossa, Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia ferroviaria.

La circolazione dei treni sulla tratta Maccarese-Fregene e Ladispoli-Cerveteri sulla linea Roma-Grosseto è stata sospesa nella serata di ieri. Istituiti bus sostitutivi.