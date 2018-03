Omicidio Noventa, risarcita la madre di Isabella coi soldi nascosti da Debora Sorgato

La madre di Isabella Noventa è stata risarcita con 124mila euro sequestrati a Debora Sorgato. Come riporta il Gazzettino, la somma di denaro inizialmente affidata ad Equitalia dal procuratore Giorgio Falcone è stata dissequestrata all'inizio del mese ed ora è stata ceduta alla signora Ofelia Rampazzo, madre della segretaria di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 per il cui omicidio e soppressione di cadavere sono stati condannati i fratelli Freddy e Debora Sorgato.

Il denaro era stato sequestrato nel marzo 2016 nell'abitazione dell'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Verde, all'epoca compagno di Debora Sorgato, ed era stato proprio lui a inforrmare i superiori del ritrovamento, in uno degli armadi dell'appartamento. La casa di Verde si trova nello stabile dove abitava Debora Sorgato e nel periodo della loro relazione la donna frequentava spesso l'abitazione dell'ex militare, che le aveva concesso una parte del proprio armadio per riporre vestiti ed effetti personali. Lì sono stati ritrovati decine di migliaia di euro in contanti e due pistole.

Il ritrovamento risale al 7 marzo 2016. In uno scatolone, nascosto sotto un piumone nell'armadio, gli inquirenti trovarono infatti una busta con 10mila euro in contanti, poi altrei 114mila in un sacco di plastica trasparente e due pistole funzionanti insieme a diverse munizioni in un altro contenitore. Il materiale era stato sequestrato e il denaro consegnato all'ufficio romanzo di Equitalia Giustizia, fino al dissequestro disposto dal giudice civile e la consegna alla madre di Isabella Noventa.

Dopo la sentenza di condanna emessa il 22 giugno scorso, il risarcimento ai familiari di Isabella prevedeva 500mila euro alla madre e 400mila al fratello. I 124mila euro ottenuti sono dunque solo una parte di quanto la signora Rampazzo dovrebbe ottenere. L'altra quota dovrebbe derivare dal sequestro dei numerosi beni mobili e immobili appartenenti a Freddy Sorgato, che come la sorella si trova in carcere in attesa del processo d'Appello. In proposito è attesa a breve la richiesta di pignoramento del patrimonio immobiliare del ballerino avanzata Gian Mario Balduin, legale della famiglia Noventa. L'avvocato chiederà al tribunale civile che i beni, già sottoposti a sequestro, possano essere pignorati per ricavarne un risarcimento immediato, senza attendere la confisca al termine del terzo grado di giudizio.

