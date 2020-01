Italiano ucciso a bastonate in Romania, arrestata la moglie: avrebbe pagato i killer 500 euro

Tre persone sono state arrestate in Romania per l'omicidio di un italiano, un 63enne originario di Roma, ucciso dopo un brutale pestaggio lo scorso 30 dicembre. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul delitto, mentre sono finiti in manette due ragazzi di 22 anni e la moglie della vittima, una donna romena di 32 anni.

Italiano ucciso in Romania, la moglie avrebbe pagato 500 euro

Secondo quanto ricostruito finora dalle autorità, i due autori materiali dell'omicidio, avvenuto in una cittadina nei pressi di Bucarest il 30 dicembre scorso, sarebbero stati ingaggiati dalla donna che aveva una relazione con uno dei ragazzi. La somma corrisposta per il delitto sarebbe stata di 500 euro. Il fascicolo a piazzale Clodio per omicidio volontario aggravato in concorso è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte.

Secondo quanto si apprende i fatti sono accaduti nel comune di Buciumeni. A dare l'allarme era stata la compagna. Sin da subito era pero' emerso che si trattava di una morte violenta e le indagini hanno portato in breve tempo all'arresto della donna e dei due ragazzi.