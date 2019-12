Italo e Graziella, giornalisti italiani scomparsi nel nulla: l'inchiesta è stata riaperta

Italo Toni e Graziella De Palo sono svaniti nel nulla 39 anni fa. Ora una inattesa svolta. Un testimone ha spinto la Procura di Roma a riprendere le indagini e riaprire l'inchiesta su una vicenda sulla quale calò il segreto di Stato. Non sono noti altri dettagli.

Graziella De Palo, collaboratrice di Paese Sera e Italo Toni, redattore de L'Avanti, erano andati in Libano per realizzare un reportage sui campi palestinesi nel sud del paese e da lì non sono più tornati. Il viaggio era organizzato dall'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina). Una vicenda mai chiarita. Partiti da Roma il 22 agosto 1980 alla volta di Damasco raggiunsero poi Beirut. Il 1º settembre i due giornalisti si recarono all'ambasciata italiana a Beirut dove comunicarono di voler visitare il sud del Libano una postazione dell'Olp spesso attaccata dalle forze israeliane durante la guerra civile libanese. Avvisarono che se entro tre giorni non fossero ritornati all'hotel Triumph, l'ambasciata avrebbe dovuto provvedere a cercarli. Il 2 settembre lasciarono l’hotel e di loro non è mai più stata trovata alcuna traccia.

Italo Toni e Graziella De Palo scomparsi nel 1980: riaperta inchiesta

Si ipotizzò un rapimento di un clan del posto. L'inchiesta fu archiviata nel 1984 e fu apposto il segreto di Stato, poi parzialmente rimosso cinque anni fa. "Dopo decenni la Procura ha deciso, in presenza di nuovi elementi, di riaprire le indagini: prendiamo atto con soddisfazione di questa notizia e ci auguriamo che si arrivi a portare finalmente verità e giustizia in uno dei misteri più intricati della recente storia d'Italia": lo fanno sapere Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa. "La decisione della Procura conferma la necessità di non spegnere mai i riflettori su vicende come questa. In nessun caso il tempo può far venire meno la richiesta di verità e giustizia".

Secondo l'agenzia di stampa Agi in questi mesi la Procura di Roma ha disposto nuove indagini, accogliendo la richiesta presentata a inizio 2019 dai figli della giornalista: nuovi elementi sarebbero emersi. Il fascicolo è contro ignoti e si stanno valutando i documenti allegati alla richiesta di riapertura indagini, al fine di scoprire responsabilità sull'omicidio o su eventuali depistaggi. Nei decenni tanti appelli si sono succeduti affinché tutti i documenti sul caso esistenti nei vari organi dello Stato siano desecretati e resi pubblici, perché dopo tanto tempo è giusto che si sappia la verità e i familiari possano riavere i resti.

Il segreto di Stato riguarda le carte che riportano le relazioni speciali fra il servizio segreto militare italiano Sismi e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Un rapporto regolato da un protocollo segreto, indicato come “Lodo Moro”. Al momento della scomparsa Graziella De Palo aveva 24 anni, Italo Toni ne aveva 50.