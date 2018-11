"Sono lesbica e il prete non mi fa fare la madrina di battesimo": lo sfogo di Jessica

Il suo non è solo uno sfogo, ma una denuncia: "Sono gay, il prete non mi fa fare la madrina. Vergogna". Siamo a Carbonia, in Sardegna. Qui Jessica Vargiolu, 34 anni, avrebbe dovuto fare la madrina a un battesimo. Già, "avrebbe", perché qualcosa è andato storto. Il sacerdote si è rifiutato di concederle il permesso. Il motivo sarebbe la sua omosessualità.

Sui social network la donna ripercorre i fatti: "Oggi mi è stato negato il diritto di fare da madrina, solamente per il fatto che sono sposata con una donna", con rito cattolico ecumenico all’Arcigay di Napoli. Nei fatti "il caro prete si è rifiutato categoricamente di rilasciarmi il nullaosta, documento che serve se si è di un'altra chiesa". La chiesa cattolica ecumenica, che ha una sua gerarchia separata con propri preti, vescovi e arcivescovi, celebra infatti anche matrimoni fra omosessuali.

"Andrò avanti, non finisce così"

Rabbia e disillusione sono palpabili: "Mi rifiuto di far parte di questo mondo, di questa vita, di far parte di questa categoria chiamata uomini, persone" dice Jessica. "Vergogna, l'amore è uno, il Signore è uno. Questa la chiamo discriminazione, la chiamo umiliazione. Non ho parole per definire tutto questo". Smaltita la delusione, la donna ha assicurato che la vicenda non si chiude così: "Andrò avanti con questa cosa e prenderò provvedimenti, non finirà così. Chiedo a tutti di condividere e far vedere e capire in che mondo stiamo vivendo".

La sua dolce metà, Michela, aggiunge: “È un fatto disarmante e discriminatorio, sembra fatto per dispetto. Quando è uscita dalla chiesa e mi ha raggiunta nell’automobile, mia moglie stava per scoppiare in lacrime, poi in lei ha prevalso la rabbia”. Jessica si rivolgerà a un avvocato e chiederà un incontro al vescovo.