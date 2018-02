Morta la mamma del giovane calciatore della Juve scomparso in un incidente

Si è spenta a causa di un cancro la madre di Alessio Ferramosca, il giovane calciatore della Juventus morto in un tragico incidente nel 2006 insieme ad un compagno di squadra. Angela Ferramosca aveva 50 anni. Lascia il marito Luciano. Si è spenta undici anni e due mesi dopo la tragica scomparsa del figlio.

Juve in lutto, l'incidente nel 2006

L'incidente avvenne intorno alle 17 del 15 dicembre 2016. Alessio, 17 anni, era in compagnia del compagno di squadra Riccardo Neri: entrambi morirono per ipotermia nel laghetto del centro sportivo di allenamento di Vinovo dopo esser caduti in acqua nel tentativo di recuperare dei palloni. Una tragedia che colpì tutto il mondo del calcio.

Morta Angela Ferramosca, il post di Marchisio

Alla famiglia Ferramosca sono arrivate le condoglianze via Instagram del calciatore della Juventus Claudio Marchisio, un altro ragazzo del vivaio bianconero. "Le più sincere condoglianze alla Fam. Ferramosca. Angela, ora potrai riabbracciare il tuo Alessio!", le parole del calciatore su Instagram.

La foto postata da Marchisio mostra un bacio della madre al figlio con la maglia della Juve, impegnato in una partita al di là della rete del campo.

La notizia su TorinoToday