I “kamikaze” delle zanzare, si lasciano pungere per un esperimento

Le zanzare sono senza dubbio tra gli insetti più odiati in tutto il globo. Tanto fastidiose e irritanti che ci sono persone disposte a fare i “kamikaze” per un esperimento scientifico, pur di potersene liberare. Succede ad Alluvioni Piovera, Comune in provincia di Alessandria, dove un gruppo di cittadini ha deciso di immolarsi per la sperimentazione di un nuovo repellente.

I volontari proveranno il nuovo prodotto biologico, inserito in un tessuto nanotecnologico, su una delle gambe e sull'altra un anti-zanzare tradizionale, per poi lasciare “in pasto” alle zanzare entrambi gli arti e vedere cosa succede. "Sono pronto a sottopormi all'esperimento anche tutte le sere se serve per liberarci delle zanzare", ha detto il sindaco del piccolo Comune, anche se al momento l'esperimento non ha dato molti risultati.