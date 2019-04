Si aggira tra i passanti con una katana, poi minaccia i finanzieri con un coltello (video)

Attimi di paura in piazzale Ferrara, a Milano, dove un giovane straniero è stato ripreso mentre brandiva una katana davanti ai passanti. L'uomo è poi finito in manette grazie all'intervento delle fiamme gialle: per fermarlo è stato necessario l'intervento di otto uomini della guardia di finanza, che lo hanno immobilizzato non senza fatica.

Stando a quanto riferito dai finanzieri, alcuni militari del Gruppo pronto impiego di Milano, avrebbero notato il giovane mentra passeggiava su un marciapiede con la lunga spada in mano.

La brandiva minaccioso anche sfoderandola per puntarla contro alcune persone che lo riprendevano. I baschi verdi si sono subito attivati per immobilizzarlo. L'uomo, secondo quanto riferito dai finanzieri, ha cercato di nascondere la katana sotto un'auto in sosta ma poi si è avvicinato ai militari brandendo un secondo coltello. Sono state necessarie le brusche maniere per metterlo a terra e riuscire a disarmarlo. Tanto che le urla hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che in un primo momento hanno provato a protestare.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza ma nessuno è stato trasportato in ospedale. L'uomo invece è finito in carcere: sarà processato per direttissima.

Brandisce una spada contro i passanti, il momento dell'arresto | Video