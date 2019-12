In tre minuti i ladri svaligiano casa: il proprietario vede la scena in diretta sullo smartphone

Tre minuti appena. Tanto è bastato a due giovani ladri per sfondare la porta di un appartamento, rubare all'interno e andarsene indisturbati (dopo aver lanciato un bacio con la mano al presepe vicino all'ingresso). La scena è stata ripresa dalle videocamere installate nell'appartamento dal proprietario, che si è accorto del furto in diretta guardando sul suo smartphone.

È successo in un condominio di piazza Chiaroni, nel quartiere Aurora a Torino. La vittima ha chiamato subito il 112 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto riuscendo a bloccare i due ancora all'interno del condominio. Entrambi, un ragazzo e una ragazza di appena diciotto anni domiciliati a Torino nel campo nomadi di strada dell'Aeroporto, sono stati arrestati per furto. In tasca avevano la refurtiva (sei fermacravatte e una telecamera) e due cacciaviti usati per aprire la porta. I due sono sospettati di aver commesso altri furti.