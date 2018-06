Ladro pentito restituisce i soldi rubati dopo quattro anni: "Chiedo scusa"

Quattro anni rubò 385 euro in contanti da una borsa. Oggi, vinto dal senso di colpa, ha fatto ritrovare quei soldi. Con un biglietto di scuse.

E' successo a Conegliano Veneto, nel trevigiano, come racconta Il Gazzettino. Il ladro pentito ha fatto in modo di far riavere alla proprietaria il denaro sottratto, con un biglietto scritto un po' in stampatello e un po' in corsivo, per scusarsi: