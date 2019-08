A Lampedusa si continua a sbarcare (ma non dalla Open Arms)

Per Open Arms il porto di Lampedusa continua ad essere chiuso, in un braccio di ferro estenuante che dura ormai da diciotto giorni, ma sull'isola continuano a sbarcare migranti a bordo di imbarcazioni di fortuna, senza alcun collegamento con le ong.

Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua con la politica dei porti chiusi, la Spagna, che aveva già offerto alla ong la possibilità di attraccare nel porto di Algeciras, giudicato però da Open Arms troppo lontano, ha proposto quindi lo sbarco in quello di Mahon, sull’isola di Minorca, nelle Baleari. Open Arms aveva fatto sapere di aver rifiutato Alcegiras a causa della grave situazione a bordo: “Dopo 26 giorni di missione, 17 in attesa con 134 persone a bordo, un ordine del tribunale a favore e sei paesi disposti ad ospitare, si vuole farci navigare per 950 miglia, circa cinque giorni in più, verso Algeciras, il porto più lontano nel Mediterraneo, con una situazione insostenibile a bordo?”, aveva replicato su Twitter Oscar Camps, fondatore di Open Arms.

La nave della ogn spagnola è ancora ferma davanti al porto siciliano dove nella notte sedici tunisini sono arrivati a bordo di un barchino in legno, eludendo i controlli e arrivando fino all’isola della Pelagie a poca distanza dalla Open Arms. L’imbarcazione è stata accompagnata al Molo Favaloro da un mezzo della Guardia di Finanza. Una volta sbarcati, sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Sabato sera un altro sbarco: 57 migranti erano stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che li aveva intercettati vicino all’isolotto di Lampione.

Il sindaco di Lampedusa: "Bisogna aprire i porti"

“La legge del mare parla chiaro: bisogna aprire i porti e i controlli si fanno dopo”, dice il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello in un’intervista rilasciata ad Andrea D’Orazio sul Giornale di Sicilia. Martello parla di “legge internazionale, che vale per tutti, anche per i migranti”, ricordando come “la nostra isola, che ha 270 pescatori e un centinaio di imbarcazioni, sa bene di cosa sto parlando, anche perché moltissime volte ci siamo trovati a chiedere riparo in Tunisia, in Libia o Malta e nessuno ci ha mai negato l’attracco e l’ospitalità”.

Da Salvini però questa mattina è arrivato ancora l’ennesimo no: “Non cambio idea, resto assolutamente contrario. Perché navi spagnole, francesi, tedesche, norvegesi o inglesi vengono tutte in Italia? Perché non vanno in Spagna, dove sono buoni e generosi e hanno aperto i porti? No, le navi continuano ad arrivare da noi”, ha detto il vicepremier ospite di "Radio Anch'io" su Radio Raiuno. "A terra - ha aggiunto riferendosi ai migranti che sono stati fatti scendere a Lampedusa - sono scesi minorenni che non sono minorenni, malati che non sono malati. Siamo caritatevoli, siamo buoni cristiani ma non siamo fessi".

I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Dei 27 giovanissimi sbarcati alcuni, al momento della identificazione, hanno ammesso di avere 18 anni, quindi le loro condizioni muteranno.

A Lampedusa presidio di solidarietà: "Aprite i porti"

Isolani e attivisti, anche ieri sera, si sono ritrovati sul sagrato della chiesa di San Gerlando a Lampedusa ed hanno lanciato, per l'ennesima volta, i messaggi: "Free Open Arms" e "Aprite i porti". Accanto a loro anche alcuni dei 27 giovanissimi sbarcati nella serata di sabato dalla nave della Ong spagnola. È da settimane ormai, esattamente per come era successo per il caso della Sea Watch, che si svolgono manifestazioni di solidarietà - con tanto di coperte termiche sulle spalle - nel cuore di Lampedusa, davanti allo sguardo di tantissimi turisti che si soffermano anche per capire.