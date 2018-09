Lanciano, l'inseguimento e l'arresto dell'ultimo rapinatore in fuga

Il quarto uomo della rapina in villa a Lanciano, in provincia diChieti, è stato individuato e quindi catturato grazie all'ausilio tecnologico del S.A.R.I. (Sistema automatico riconoscimento immagini) in uso alla Polizia Scientifica.

Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano ha infatti ripreso parte del viso e mento dell'uomo. Immagini parziali che una volta inserite nel S.A.R.I, il sistema ha fornito un riscontro e confermato l'identità del romeno. Il sistema, inoltre, ha permesso di ricollegare la sua vera identità, riportata sul cartellino foto segnaletico presente in banca dati, ad un documento falso con cui il ricercato si muoveva.