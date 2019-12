Lara Comi torna libera: revocati gli arresti domiciliari per l'ex eurodeputata

Torna in libertà Lara Comi. Il Tribunale del Riesame di Milano accolto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata nei giorni scorsi dal difensore dell'ex eurodeputata di Forza Italia, finita agli arresti domiciliari lo scorso 14 novembre nell'ambito dell'indagine denominata "Mensa dei poveri".

"Sono molto felice e ora sono più che mai determinata a far emergere la mia innocenza", ha detto Lara Comi ha rivolto al suo legale Gian Piero Biancolella, ringraziandolo, subito dopo che le è stata notificata la revoca dei domiciliari.

Un provvedimento che, come chiarito dal difensore dell'ex eurodeputata di Forza Italia, "rasserena i suoi genitori" che hanno problemi di salute e ai quali, ha aggiunto l'avvocato, lei non è potuta stare a fianco, anche il giorno in cui è stata eseguita la misura.

"Ero certo che oltre 5 ore di interrogatorio, i documenti prodotti e due ore di discussione al Riesame avevano lasciato il segno", ha commentato l'avvocato.