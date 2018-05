Lascia il figlioletto solo a casa per andare a rubare: arrestata insieme al compagno

E' uscita per andare a rubare lasciando a casa da solo il figlio di sei anni. Poi è stata arrestata dai carabinieri insieme al marito mentre stava facendo da palo all'uomo, che si era appena introdotto in una farmacia di Garbagnate Milanese da cui aveva trafugato la cassa.

E' successo all'alba di sabato mattina quando alcuni residenti hanno segnalato alcuni movimenti sospetti in via Montenero: una volta sul posto i militari della stazione di Garbagnate Milanese hanno notato un'utilitaria, ferma sul ciglio della strada con il motore acceso e una donna al volante. Poco dopo un uomo è uscito da una finestra della farmacia che presentava la grata allargata da un cric.

Il malvivente, un 41enne già noto ai carabinieri per i suoi precedenti, teneva in mano una cassa appena trafugata dall'esercizio commerciale di cui ha cercato di disfarsi, gettandola in un cespuglio, non appena si è accorto della presenza dei militari. Nonostante un rocambolesco tentativo di fuga, il 41enne è stato immediatamente bloccato dai militari che lo hanno arrestato. Anche la donna, una italiana di 38 anni, è stata fermata e a bordo del mezzo sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso.

I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della coppia, a Solaro. Qui i carabinieri hanno trovato solo nell'abitazione il figlio della donna, di appena sei anni, intento a dormire. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato e ricettazione dal momento che nell'appartamento sono state trovate anche diverse confezioni integre di cartine, accendini e filtri rubati. Per la donna è scattata anche una denuncia per abbandono di minore e il bambino è stato affidato alle cure dei nonni.

