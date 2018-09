Torna a casa e trova un uomo che fotografa la figlia minorenne

Paura per una mamma di Sezze, in provincia di Latina: ieri sera la donna rientrando in casa ha trovato un uomo intento a fotografare con un cellulare la figlia minorenne.

La donna ha subito chiamato i Carabinieri che sono riusciti a bloccare l'uomo e a sequestrare il telefono. A finire nei guai un 30enne nigeriano, richiedente asilo politico e domiciliato a Roccagorga presso una cooperativa di accoglienza.

"Il migrante - scrive LatinaToday - è stato colto in flagrante mentre con un telefono cellulare immortalava la figlia minorenne di una donna nella propria casa". L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio e interferenza illecita nella vita privata.