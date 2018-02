Leader di Forza Nuova pestato: due fermi

La Digos di Palermo ha fermato due uomini di 26 e 28 anni, ritenuti i responsabili dell'aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino.

Determinanti si sono rivelate le testimonianze acquisite sul luogo dell'aggressione e la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona, nonché la profonda conoscenza degli ambienti d'area cittadina da parte della Digos. Per i due l'accusa è di tentato omicidio.

Nel corso della notte, gli agenti della Digos hanno effettuato numerose perquisizioni presso le abitazioni di alcuni soggetti legati ad ambienti dell'"antagonismo" e presso lo studentato "Malarazza" di via Cavour. Gli esiti delle perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare numerosi oggetti di interesse investigativo, quali indumenti e mazze.

Il pestaggio

Come racconta Riccardo Campolo su PalermoToday, Ursino ieri pomeriggio è stato accerchiato, legato e pestato a sangue da un gruppo che con i volti coperti lo ha ferito alla testa a colpi di bastoni. Dopo le perquisizioni di questa notte in cinque erano stati portati in questura per essere ascoltate. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrini. Una telecamera di sicurezza in via Dante avrebbe ripreso il branco mentre camminava in direzione del Politeama.

Ma - come hanno spiegato dalla polizia - sono state decisive anche le testimonianze fornite agli agenti. Tre donne - che hanno assistito al pestaggio - nelle scorse ore sono state ascoltate come testimoni dagli inquirenti che stanno indagando sull'episodio. "Ma determinante - chiudono dalla polizia - è stata anche la profonda conoscenza degli 'ambienti d’area palermitani' da parte della Digos. Sono in corso ulteriori indagini per rafforzare il quadro accusatorio e per giungere all’identificazione degli ultimi due componenti del commando criminale".

La notizia su PalermoToday