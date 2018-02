Tragica caduta da un'impalcatura, morto un uomo di 60 anni

Un uomo di 60 anni, Massimo Pascariello, è stato trovato morto intorno alle 23 di ieri sera sulla rampa di accesso di un garage a Lecce. E' giallo sulla dinamica della tragedia avvenuta in via Bernardino Bonifacio: quasi sicuramente - scrive LeccePrima - l'uomo è caduto da un'impalcatura che si affaccia sulla rampa per cause che però non sono ancora note.

Una delle ipotesi - non la principale - è che possa essersi trattato di un suicidio. Pascariello però non ha lasciato lettere d'addio e, ascoltando parenti e conoscenti, i carabinieri hanno appreso che l’uomo non ha mai fatto intendere, anche velatamente, di volersi togliere la vita.

Altra ipotesi: caduta accidentale

Un'altra delle ipotesi è quella di una caduta accidentale in seguito ad un malore. A breve il 60enne avrebbe dovuto trasferirsi in un palazzo adiacente a quello in cui è avvenuta la tragedia. Secondo LeccePrima, dopo aver passato la giornata a traslocare pare che intorno alle 22 Pascariello si allontanato incuriosito da quell'edificio (sembra che avesse già manifestato l’intenzione di vedere come fosse il tetto).

Vi sono dei lavori in corso, in questo periodo, un rifacimento della facciata, e non si esclude che abbia voluto esplorare la sommità sfruttando un punto dell’impalcatura dove si trova la scala impiegata dagli operai e che risulta scoperta dal telone. Quello che è accaduto dopo, si può solo immaginare. Uno scivolone, magari dovuto a un malore? Un incidente, mentre tentava di ergersi? O, appunto, un gesto volontario, maturato però senza alcuna avvisaglia?

