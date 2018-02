Dimentica le chiavi di casa e cerca di entrare dalla finestra: 24enne cade e muore

Tragedia a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 24 anni è morto dopo mentre cercava di entrare in casa passando dalla portafinestra del terrazzo perché aveva dimenticato le chiavi, come scrive L'Eco di Bergamo.

Tornando da una serata con gli amici, Leeroy James Baptiste, originario delle Seychelles ma nato a Napoli e molto conosciuto in paese, si sarebbe accorto di non avere le chiavi di casa. Così avrebbe tentato di rientrare dalla portafinestra ma avrebbe perso l'equilibrio, precipitando dal balcone.

Una vicina lo ha trovato a terra, senza vita, questa mattina e ha subito dato l'allarme. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.