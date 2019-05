Lei muore di tumore, lui si toglie la vita in ospedale

Non ha retto alla notizia della morte della sua amata, così ha deciso di togliersi la vita, gettandosi dalle scale del Policlinico Gemelli, a Roma. Un gesto compiuto pronunciando un'ultima frase, dopo aver saputo che il tumore aveva avuto la meglio sulla donna: "Ti amo, ti sto per raggiungere". La storia drammatica, accaduta giovedì scorso, è pubblicata dal quotidiano 'Il Tempo'.

"Nonostante le cure dei medici - spiega il quotidiano - la ragazza non è riuscita a sconfiggere quel male che la perseguitava da tempo. E l'uomo, che pensava di non poter vivere senza la donna che amava, ha gettato la spugna lasciandosi andare a quella forma depressiva che lo stava distruggendo, pensando erroneamente di non avere altra alternativa che quella di gettarsi dalle scale dell'ospedale".