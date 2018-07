Tenta di uccidere la suocera prendendola a martellate

Un uomo di 71 anni questa mattina ha tentato di uccidere la suocera prendendola a martellate mentre era nel letto. Il dramma familiare a Leini, nel Torinese.

L'uomo, 71enne, forse in preda ad un momento di esasperazione, ha tentato il gesto estremo nei confronti della donna perché non sapeva più come fare ad occuparsi della signora 84enne con la quale convive.

E' stato il genero a chiamare i carabinieri convinto di averla uccisa, racconta TorinoToday. I carabinieri giunti sul posto hanno fermato il 71enne. L'anziana si trova ora ricoverata al Cto di Torino in gravissime condizioni. La prognosi è riservata.

