Madre adottiva scrive a Salvini: "Grazie a lei i miei figli vivono nel terrore"

Gabriella Nobile, imprenditrice milanese di 49 anni, è una madre. Ed è preoccupata per il clima che si respira nel Paese. "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". La donna in un post pubblico su Facebook scrive al leader leghista. Sottolinea come l'Italia stia "scivolando nel baratro proprio grazie a persone come Salvini" e come, anche in conseguenza alle sue dichiarazioni, i suoi figli siano diventati vittime di pregiudizi e discriminazioni.

"Dopo 16.000 condivisioni, più di 10mila like e 1000 messaggi , qualcuno mi ha segnalata e hanno cancellato il mio post con la Lettera aperta a Salvini - scrive la donna - Ovviamente è stato del tutto eliminato, anche da quei profili che lo avevano condiviso. Hanno tacciato me di aver attaccato qualcuno per razza, etnia , nazionalità! Ecco la nostra democrazia".

Non si è persa d'animo e il suo post successivo ha nuovamente fatto il pieno di like e condivisioni: "Mia figlia di 7 anni - racconta Gabriella - prima di andare a letto mi chiede: "ma se vince quello che parla male di noi mi rimandano in Africa?". E piange disperata. Mio figlio invece prende l'autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti. Dire ad un bambino di 12 anni, che oltretutto veste una divisa sportiva: sporco n...., n..... di mer..., torna a casa tua, venite qui rubare e ammazzare le nostre donne.......credo che sia la palese dimostrazione di come questo paese, grazie a persone come lei, stia lentamente scivolando nel baratro".

"Nei suoi ipocriti slogan "prima gli italiani" c’è tutta l’ignoranza di colui che non ha ancora capito che l’italiano è colui che ama l’Italia non che ci è nato!- continua - Come io sono mamma perché amo i miei figli e non perché li ho partoriti. Faccia la guerra a coloro che ci hanno ridotto al collasso . Benpensanti italici che hanno impoverito di cultura e di valori questo bellissimo paese facendo guerre contro i poveri , gli immigrati , i gay , i rifugiati ..... tutto per una sola bieca motivazione . Distogliere l’attenzione dalle malefatte ( e non uso termini peggiori perché sono una Signora ) che imperterriti continuate a perpetuare a chi in questo paese ci crede davvero".

Per ora da Matteo Salvini non è arrivata nessuna risposta.