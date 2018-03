Cronaca / Città del Vaticano

Benedetto XVI difende Francesco: la lettera per mettere a tacere le polemiche

Ratzinger esce dal suo lungo silenzio, che ha rotto solo di rado, per prendere apertamente le difese di Papa Francesco, e per ammonire le frange tradizionaliste che tentano di trascinarlo nelle lotte intestine in Vaticano