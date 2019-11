Anziano trovato in un sacco, era morto da giorni: si indaga per omicidio

Si sta seguendo la pista dell'omicidio nelle indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di Libero Foti, un 75enne triestino scoperto nella tarda serata di sabato 2 novembre in un appartamento del rione di San Giacomo. Le indagini da parte della polizia sono in corso, ma, riferiscono dalla Questura, rimangono ancora da chiarire tutti i dettagli. Saranno determinanti in questo senso i risultati dell'autopsia.

Secondo quanto trapelato, il cadavere porterebbe sulla gola i segni di una ferita da arma da taglio. Il corpo sarebbe stato rinvenuto sul balcone dell'appartamento, avvolto in un sacco di nylon. Dalla Questura si apprende come sulla porta d'ingresso non ci fossero segni di effrazione.

Secondo quanto riferiscono gli investigatori a TriestePrima Libero Foti sarebbe morto da circa due settimane, mentre copiose tracce di sangue sono state trovate nell'appartamento.

Omicidio a Trieste, rumori inquietanti

Stando alle testimonianze, circa due settimane fa i vicini avrebbero sentito dei forti colpi e delle grida provenire dall'appartamento la mattina presto, e da quel giorno nessuno ha più incrociato l'anziano o la sua badante. L'uomo, infatti, come confermato dai condomini, sarebbe stato malato da tempo e avrebbe sofferto di disabilità visiva, motivi per cui necessitava assistenza quotidiana.

Negli ultimi tempi pare che l'uomo non uscisse di casa a causa delle sue condizioni di salute, sembrerebbe quindi che non avesse coltivato rapporti stretti non solo nel condominio ma anche al di fuori, motivo per cui la tragedia è venuta alla luce quasi due settimane dopo.