L'ultimo grande regalo di Lorenzo Farinelli: continuano le donazioni per la ricerca

Continuano le donazioni a favore della ricerca: è questo lʼultimo grande regalo di Lorenzo Farinelli, il giovane medico 34enne di Ancona scomparso due giorni fa a causa di un linfoma non-Hodgkin chemioresistente e protagonista nelle settimane precedenti di una grande e commovente mobilitazione.

Servivano almeno 500mila euro per finanziare le cure sperimentali negli Usa per combattere quella malattia che in soli 8 mesi lo ha ucciso. Il video-appello risale allo scorso primo febbraio. "Voglio vivere e non voglio morire, aiutatemi", diceva con un esile filo di voce Lorenzo. La raccolta fondi avviata per permettergli di sottoporsi ad una terapia sperimentale aveva raggiunto in pochi giorni quota 600mila euro. Ma lui, purtroppo, non ce l'ha fatta. Non c'è stato il tempo di volare negli Usa. Le donazioni a favore della ricerca proseguono però, non si fermano.

Lorenzo Farinelli, la solidarietà non si ferma

Ora, nel pieno rispetto delle sue volontà, famigliari e amici studiano le soluzioni migliori per destinare la somma, che ha raggiunto i 700mila euro, alla ricerca scientifica. "Doneremo alla ricerca il ricavato della sua battaglia per la vita" dice mamma Amalia al Corriere della Sera. Lo stesso Lorenzo lo aveva voluto dire chiaramente: "Se non sarò io a usufruire di questa somma, lo saranno associazioni e altri malati. Ci sono tanti altri pazienti come me che hanno bisogno di aiuto e che magari non hanno potuto beneficiare della generosità che mi è stata concessa".

E tra le associazioni individuate da Lorenzo ci sarebbero varie realtà come Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e Fil (Federazione Italiana Linfomi). Si ragiona anche se destinare tutta la somma o una parte alla ricerca contro il linfoma non-Hodgkin: il tumore maligno che si sviluppa nelle cellule del sistema immunitario e che colpisce generalmente la popolazione adulta e anziana. Con una cifra del genere si potrebbero finanziare nuove tecnologie e sperimentare nuovi trattamenti. C'è anche l'ipotesi di destinare la somma raccolta agli altri ragazzi che hanno chiesto aiuto sulla piattaforma GoFundMe. Giovani come Lorenzo che in queste ore stanno combattendo la battaglia più difficile della loro vita.

Lorenzo Farinelli, oggi i funerali ad Ancona

Ci sarà tempo per fare le scelte migliori. Da domani. Oggi è il giorno del dolore, del lutto, dell'ultimo saluto a Lorenzo. I funerali di Lorenzo Farinelli sono in programma alle 14 del 13 febbraio, nella chiesa del Santissimo Crocefisso di Ancona.

"Buon viaggio Lorenzo", scrive su Facebook il sindaco Valeria Mancinelli. "E grazie per quanto hai dato a noi in questi giorni, con dignità e coraggio. Hai scosso la nostra comunità e ne hai mostrato tutta la capacità di amore, quello alto, solidale e generoso. Un abbraccio alla tua compagna, a mamma e papà, e agli amici che di tanto amore hanno saputo travolgerti".