Morto Lorenzo Farinelli, il medico malato di tumore che ha commosso l'Italia

E' morto Lorenzo Farinelli, il medico 34enne malato di linfoma chemioresistente che aveva commosso l'Italia lanciando un appello per raccogliere una somma necessaria per sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti. Il giovane è deceduto ieri sera ad Ancona.

Morto Lorenzo Farinelli: la sua storia

Otto mesi a lottare come un leone contro un linfoma non-Hodgkin che si era dimostrato chemioresistente. Un video-appello, lo scorso primo febbraio, per chiedere aiuto. "Voglio vivere e non voglio morire, aiutatemi", gridava con un esile filo di voce Lorenzo Farinelli, il medico-attore 34enne di Ancona che aveva commosso l'Italia. La raccolta fondi avviata per permettergli di sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Usa aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui, purtroppo, non ce l'ha fatta. "Non è finita finché non è finita. Non voglio morire", aveva detto in quel video-appello. Per lui si era mobilitata per prima la sua città, Ancona, e la solidarietà aveva coinvolto tutta Italia grazie al tam tam sul web.

E' stata una straordinaria corsa contro il tempo: in pochi giorni la somma necessaria era stata raggiunta, con la promessa che se non fosse servita sarebbe stata destinata alla ricerca scientifica. Lorenzo Farinelli si è spento nella sua casa: era stato dimesso dall'ospedale dopo che era stata interrotta la chemioterapia in preparazione del viaggio negli Stati Uniti. Il medico 34enne era affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B.

Resterà per sempre l’immagine di un uomo che di fronte alla malattia, il dolore e la disperazione, ha deciso di combattere fino in fondo quel male che gli aveva portato via tutto nella vita. Tutto tranne la speranza di poter agguantare all’ultimo la cura sperimentale chiamata Car-T, già diffusa negli Stati Uniti e guardata come una specie di miracolo della scienza per chi, come lui, era malato di linfoma non-Hodgkin.

