Lotteria Italia: vince 1 milione di euro e finisce al pronto soccorso

Lotteria Italia: vince il premio da 1 milione di euro e si sente male. E' un parcheggiatore 64enne di Pinerolo, nel Torinese, il vincitore del quarto premio della Lotteria Italia 2017/18.

Il ticket - P492926 -, acquistato nella tabaccheria di via Trento pochi giorni prima, gli ha permesso infatti di vincere ben un milione di euro, come racconta TorinoToday. Un inizio del 2018 col botto per il 64enne che per la sorpresa è anche finito al pronto soccorso, accompagnato dalla figlia.

Il 64enne, parcheggiatore presso una discoteca della zona, era al lavoro quando ha scoperto di essere uno dei possessori dei cinque tagliandi baciati dalla fortuna: per lo "shock" ha avvertito un lieve malore ed è stato accompagnato in ospedale. Nulla di grave per fortuna: i festeggiamenti sono stati solo rimandati.

Sul gruppo Facebook "Sei di Pinerolo se..." ci sono già molti commenti sulla notizia che ormai si è diffusa a macchia d'olio. In molti gli fanno i complimenti e sono felici per lui; altri lo rimproverano di non essersi tenuto la bella novità per sè e qualcun'altro, ironicamente, gli suggerisce di acquistare i sacchetti biodegradabili, di cui si parla tanto in questi giorni, per tutta la città.