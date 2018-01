Lotteria Italia, parcheggiatore vince 1 milione di euro e regala il biglietto alla figlia

Per lo shock si era sentito male. Ora, Biagio Vigna, il parcheggiatore di Pinerolo che ha vinto un 1 milione di euro alla Lotteria Italia ha fatto sapere che per lui quei soldi sono troppi e vuole regalarli alla figlia.

Intervistato dal sito locale La voce pinerolese, Vigna ha spiegato di aver acquistato il biglietto fortunato in una tabaccheria di Pinerolo proprio per sua figlia. Una volta scoperta la vittoria grazie al biglietto P492926, acquistato appena pochi giorni prima, Vigna ha avvertito un lieve malore ed è stato accompagnato in ospedale.

Lotteria Italia, vince 1 milione e regala il biglietto alla figlia

"Il biglietto lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo e in effetti il biglietto è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Ed io: il biglietto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane io il mio tempo l'ho fatto", ha raccontato l'uomo nell'intervista.

Biagio Vigna, 64 anni, lavora come parcheggiatore presso la discoteca Zero Club di Pinerolo e si trovava proprio lì quando ha contollato di aver il biglietto vincente. E' molto conosciuto nella zona.